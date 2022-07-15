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Опубликовано 15 июля 2022, 16:58

Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

Вооружённые формирования Украины блокировали практически полностью выход из Северска и Соледара, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Российские вооружённые силы совместно с подразделениями из ЛНР и ДНР взяли под контроль пути отхода украинских военных.

"Говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населённого пункта", — пояснил офицер.

Частично войска украинской армии могут выходить малыми группами по грунтовым дорогам из Северска, но только в направлении Соледара. Их из-за рельефа местности союзные силы не полностью контролируют, пояснил Марочко.

Ранее Лайф сообщал о выводе украинских войск из Северска "скрытно и мелкими группами". При этом ВСУ инициировали зачистку восточных районов города Северска. Союзные войска находятся в 2,5 км от Соледара.

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ТАСС / Пименов Роман

Ольга Пасынкова
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