Киев приказал ВСУ отступать из Северска "скрытно и мелкими группами"
Народная милиция ЛНР: Бойцам ВСУ приказали отступать из Северска скрытно и мелкими группами
Украинские военные покинут Северск по приказу Киева. Отступать они будут поэтапно и скрытно. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он в "Телеграме".
Напомним, в ДНР заявили о зачистке восточных районов Северска от укронацистов и бойцов ВСУ. А глава республики Денис Пушилин подчеркнул, что город практически полностью перешёл под оперативный контроль союзных сил. Все подступы к населённому пункту простреливаются.
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