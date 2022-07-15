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Опубликовано 15 июля 2022, 09:00

Киев приказал ВСУ отступать из Северска "скрытно и мелкими группами"

Народная милиция ЛНР: Бойцам ВСУ приказали отступать из Северска скрытно и мелкими группами

Украинские военные покинут Северск по приказу Киева. Отступать они будут поэтапно и скрытно. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он в "Телеграме".

Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска
Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска

Напомним, в ДНР заявили о зачистке восточных районов Северска от укронацистов и бойцов ВСУ. А глава республики Денис Пушилин подчеркнул, что город практически полностью перешёл под оперативный контроль союзных сил. Все подступы к населённому пункту простреливаются.

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Getty Images

Татьяна Миссуми
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