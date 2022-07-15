Киев приказал ВСУ отступать из Северска "скрытно и мелкими группами"

Украинские военные покинут Северск по приказу Киева. Отступать они будут поэтапно и скрытно. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он в "Телеграме".