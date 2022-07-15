ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 08:06

Евросоюз нарушит своё громкое обещание и оставит Украину без денег

Bloomberg: ЕС передаст Украине миллиард евро вместо девяти из-за экономических проблем

Евросоюз направит Украине менее одного млрд евро вместо обещанных девяти миллиардов в связи с ухудшением экономического положения в европейских странах, сообщает Bloomberg.

"Европейский союз не готов выполнить громкое обещание предоставить крупную финансовую помощь Украине, в то время как блок сталкивается с перспективой серьёзных экономических проблем", — отмечает агентство.

Там напомнили, что в мае этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять млрд долларов в виде экстренных кредитов. Первоначальный транш составит один млрд долларов, и более этой суммы пока не ожидается. Агентство отметило, что по траншу для Киева возникли разногласия между Германией и остальными членами ЕС.

Также Европа столкнулась с серьёзным кризисом, связанным с риском полного прекращения поставок российского газа и ужесточением денежно-кредитной политики. В связи с этим правительства стран ЕС сообщают о риске ослабления поддержки Киева в ближайшие месяцы.

Ранее Лайф сообщал о том, что Германия блокирует передачу очередного пакета помощи Украине размером в девять млрд евро.

На Украине признали, что выжить без финансовой поддержки Запада невозможно
На Украине признали, что выжить без финансовой поддержки Запада невозможно
BannerImage

Shutterstock

Ольга Пасынкова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar