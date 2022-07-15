Евросоюз нарушит своё громкое обещание и оставит Украину без денег

Евросоюз направит Украине менее одного млрд евро вместо обещанных девяти миллиардов в связи с ухудшением экономического положения в европейских странах, сообщает Bloomberg.

"Европейский союз не готов выполнить громкое обещание предоставить крупную финансовую помощь Украине, в то время как блок сталкивается с перспективой серьёзных экономических проблем", — отмечает агентство.

Там напомнили, что в мае этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять млрд долларов в виде экстренных кредитов. Первоначальный транш составит один млрд долларов, и более этой суммы пока не ожидается. Агентство отметило, что по траншу для Киева возникли разногласия между Германией и остальными членами ЕС.

Также Европа столкнулась с серьёзным кризисом, связанным с риском полного прекращения поставок российского газа и ужесточением денежно-кредитной политики. В связи с этим правительства стран ЕС сообщают о риске ослабления поддержки Киева в ближайшие месяцы.