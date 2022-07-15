Стал известен первый пункт в повестке внеочередного заседания Госдумы 15 июля

Первым пунктом повестки на внеочередном пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

"Первым пунктом повестки на пленарном заседании будет обсуждение кандидатуры Мантурова на должность вице-премьера", — сообщил он по итогам заседания Совета Госдумы.