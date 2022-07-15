Стал известен первый пункт в повестке внеочередного заседания Госдумы 15 июля
Депутат Нилов: Первым пунктом в повестке Госдумы будет обсуждение кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера
Первым пунктом повестки на внеочередном пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.
"Первым пунктом повестки на пленарном заседании будет обсуждение кандидатуры Мантурова на должность вице-премьера", — сообщил он по итогам заседания Совета Госдумы.
Напомним, что 12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Согласно указу новый пост займёт глава Минпромторга Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму его кандидатуру на должность зампреда правительства.
Помимо этого кадрового вопроса ожидается, что Госдума на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит законопроект о регулировании исламского банкинга в России. Всего же сегодня планируется рассмотреть более 60 вопросов. Решение созвать депутатов на внеочередное заседание по окончании весенней сессии и было принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать".