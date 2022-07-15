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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 10:59
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Стал известен первый пункт в повестке внеочередного заседания Госдумы 15 июля

Депутат Нилов: Первым пунктом в повестке Госдумы будет обсуждение кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера

Первым пунктом повестки на внеочередном пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

"Первым пунктом повестки на пленарном заседании будет обсуждение кандидатуры Мантурова на должность вице-премьера", сообщил он по итогам заседания Совета Госдумы.

Напомним, что 12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Согласно указу новый пост займёт глава Минпромторга Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму его кандидатуру на должность зампреда правительства.

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Помимо этого кадрового вопроса ожидается, что Госдума на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит законопроект о регулировании исламского банкинга в России. Всего же сегодня планируется рассмотреть более 60 вопросов. Решение созвать депутатов на внеочередное заседание по окончании весенней сессии и было принято, чтобы успеть рассмотреть правительственные законопроекты, "которые нужно срочно принимать".


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