Росгвардия показала рапорты командиров ВСУ о массовом дезертирстве украинских десантников

"С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона", — рассказали в Росгвардии.

Согласно оказавшимся в руках российских бойцов документам, украинские десантники бегут с фронта, пользуясь любой возможностью. Если они уходят в отпуск по семейным обстоятельствам, то из него, как правило, на службу не возвращаются. Рапорты командиров говорят о том, что поиски дезертиров результатов не приносят.