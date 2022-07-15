Росгвардия показала рапорты командиров ВСУ о массовом дезертирстве украинских десантников
Спецназовцы Росгвардии обнаружили рапорты командиров ВСУ, подтверждающие массовое дезертирство военнослужащих парашютно-десантных подразделений. Документы опубликовала пресс-служба ведомства.
Росгвардия обнаружила в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ. Видео © Официальный сайт Росгвардии
"С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона", — рассказали в Росгвардии.
Согласно оказавшимся в руках российских бойцов документам, украинские десантники бегут с фронта, пользуясь любой возможностью. Если они уходят в отпуск по семейным обстоятельствам, то из него, как правило, на службу не возвращаются. Рапорты командиров говорят о том, что поиски дезертиров результатов не приносят.
Ранее Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины. Спецназовцы осмотрели фешенебельный особняк украинского генерала, который расположен в Херсоне. Именно там и были найдены секретные документы.
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