ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 03:09
6100

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ

Минобороны показало видео боевой работы мотострелков по уничтожению танка ВСУ

Министерство обороны РФ показало видео боевой работы мотострелков в ходе "Операции Z" на Украине. Подразделение было усилено танковым взводом и взводом противотанковых управляемых ракет.

Мотострелковые подразделения ведут бой на Украине. Видео © Минобороны РФ

В ходе боя были задействованы танк Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3. Разведку укреплённых позиций противника, откуда вёлся танковый огонь, провели с беспилотника.

"Танк ВСУ был уничтожен ответным огнём российского танка Т-72Б3. В свою очередь, экипажи БМП-3 уничтожили опорный пункт танковой роты ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля", говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Уточняется, что отступающую бронетехнику противника уничтожили при помощи противотанковых ракетных комплексов.

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ в районе Часова Яра ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ в районе Часова Яра ДНР

Как сообщал Лайф ранее, в Минобороны Украины признали, что Киев решил засекретить данные о потерях своих войск.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar