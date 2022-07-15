Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ

Министерство обороны РФ показало видео боевой работы мотострелков в ходе "Операции Z" на Украине. Подразделение было усилено танковым взводом и взводом противотанковых управляемых ракет.

Мотострелковые подразделения ведут бой на Украине. Видео © Минобороны РФ

В ходе боя были задействованы танк Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3. Разведку укреплённых позиций противника, откуда вёлся танковый огонь, провели с беспилотника.

"Танк ВСУ был уничтожен ответным огнём российского танка Т-72Б3. В свою очередь, экипажи БМП-3 уничтожили опорный пункт танковой роты ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Уточняется, что отступающую бронетехнику противника уничтожили при помощи противотанковых ракетных комплексов.