Как создатель группировки "С14" и подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины стал частью спецслужб Украины Евгений Карась на Украине считается идеологом нацизма, русофобом и борцом за чистоту страны. Его организация "С14" не скрывает своих отношений с СБУ. Чем он ещё прославился? 15262 15262 Евгений Карась. Обложка © Getty Images / Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket

— Мы [успешно] выполняем задачи Запада, потому что мы единственные, кто готов их исполнять, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать, — говорит Евгений Карась.

На фоне большинства нацистов Карась имеет довольно узкую специализацию. На Украине он отвечает за распространение неонацистской идеологии (как, например, ликвидированный ещё в начале СВО харьковчанин Николай Кравченко по прозвищу Крук), воюет с любым инакомыслием и преследует СМИ, чья позиция хоть немного отличается от бандеровской.

Евгений Карась. Фото © Wikipedia / VoidWanderer

Восхождение Карася началось в 2010 году, когда он стал лидером общественного объединения "С14" — украинской праворадикальной организации, открыто декларирующей идеи неонацизма. В тот период она формировалась как молодёжное крыло националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, которое курировала СБУ.

Правильный куратор

Попав в националистическую тусовку, Карась пошёл работать помощником народного "депутата-свободовца" Андрея Ильенко — сына знаменитого украинского кинематографиста Юрия Ильенко, снявшего ставший советской классикой антибандеровский фильм "Белая птица с чёрной отметиной".

В большую политику Ильенко-младший сумел попасть на авторитете отца, после 1991 года переметнувшегося в стан националистов и вместе с Тягнибоком основавшим "Свободу". Именитый советский режиссёр, как и многие известные киевляне того времени, внезапно стал отчаянным русофобом и патриотом Незалежной.

"Свободовец" Андрей Ильенко. Благодаря ему Евгений Карась получил возможность стать известным. Фото © inpress.ua

За всё время сын не сумел продемонстрировать никаких творческих талантов, не отметился в больших государственных административных проектах, но после ряда внутрипартийных должностей, которыми его обеспечил отец, в 2012 году ему удалось попасть в Верховную раду, где он стал членом бюджетного комитета.

В тот период Андрей Ильенко активно собирал под себя различных отморозков из футбольных ультрас, скинов и прочий националистический сброд. Многие из них позже составили костяк "С14".

Майдан

До Майдана организация отмечалась только в мелких стычках с силовиками. Самое серьёзное, что произошло с Карасём в этот период, — возбуждённое в 2013 году уголовное дело за организацию беспорядков на одной из строительных площадок. Его объявили в розыск, и несколько месяцев он скрывался, появившись на публике уже во время переворота.

Лидер украинской радикальной группировки "С14" (включена в международный перечень террористических организаций) Евгений Карась на акции протеста возле здания телеканала "Наш". Киев, Украина. 2 февраля 2021 года. Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev / SOPA Images via ZUMA Wire

Несмотря на скандальную славу погромщиков и отморозков, в реальности члены организации не лезли туда, где опасно. Во время Майдана 2014 года группа Карася обустроилась в стенах захваченной ими Киевской горадминистрации, там они сторожили склады с питанием и лекарствами, а также охраняли территорию от посторонних. А когда на Майдане началась стрельба, карасёвцы и вовсе спрятались в Посольстве Канады.

После этих событий Карась и часть его "С14" отправились в свободное плавание в Донбасс в составе батальона "Киев-2", а затем батальона "Гарпун". Их курировал советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

По собственным признаниям Карася и членов его организации, там они стояли на блокпостах и кошмарили местное население: искали среди них "сепаров", удерживали в подвалах, убивали, меняли на атошников — совсем как работал бандитский "Торнадо" под руководством Онищенко.

У Карася есть страницы в ВК, где он публиковал свои похождения в Донбассе в составе добробата. Скриншот © VK / svvrc14

Когда в 2015 году высшее руководство попробовало устранить "махновщину" и подчинить подобные добробаты полку МВД "Миротворец", Карась с такими ограничениями не согласился и вернулся в Киев.

Убийство Бузины

Самое "громкое" дело, которое приписывают Карасю и его сотоварищам, — убийство писателя Олеся Бузины 16 апреля 2015 года. Вскоре после этого киевская полиция задержала ближайших друзей Карася: Андрея Медведько и Дениса Полищука. Под подозрением оказался и сам лидер "С14", но его участие в убийстве доказать не удалось.

Это был процесс, в котором фигурировали только исполнители. Якобы Медведько и Полищук убили Бузину из собственного неприязненного к нему отношения. Однако в тот же период в Киеве обсуждали версию, что писателя застрелили по заказу, а брал подряд именно Карась.

Кадры с места убийства писателя Олеся Бузины

Косвенно об этом можно судить и по активности сайта "Миротворец", курируемого всё тем же Антоном Геращенко, который ранее занимался трудоустройством "С14" в Донбассе. Данные Бузины на этом портале появились прямо накануне преступления.

Крыша из СБУ

После убийства Бузины в 2017 году отморозки Карася отметились нападением на главреда "Страны.UA" Игоря Гужву, в сентябре 2018 года в Житомире на адвоката Андрея Гожего, устроили погром в офисе редакции "Союза православных журналистов", пикетировали телеканал "Наш" — и всё в таком духе.

В 2018 году вместе с партией "Национальный корпус" "С14" была признана "националистической группой ненависти" Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США.

В январе 2019-го Карась был заочно арестован Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Одна из публичных акций "С14". Фото © commons.com.ua

Причины подобного поведения и, самое главное, отсутствия юридических последствий для карасёвцев стали известны в марте 2019 года, когда публично было объявлено о сотрудничестве между "С14" и СБУ.

Скорее всего, "С14" выполняла особые поручения: нападения на силовиков, пророссийских активистов, организация и осуществление политических убийств — то, что сама спецслужба не может выполнить по юридическим причинам.

Патриотические "университеты"

34-летний выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Евгений Карась в своей альма-матер изучал философию и в 2011 году получил диплом магистра. Сегодня эта корочка даёт повод ему светиться на различных украинских медийных проектах в качестве политолога и визионера.

Карась в "домайданную" эпоху. Фото © Livejournal / mikle1

Нацист прописан в Дарницком районе Киева по адресу: улица Тростянецкая, дом 5/Б, квартира 159. По этому адресу он регистрировал ряд своих общественных организаций, например Союз ветеранов войны с Россией.

Организация отметилась целым рядом русофобских кампаний, объектами которых становились бизнесмены, работавшие с Россией, ветераны ВОВ и просто горожане, не поддерживающие существующий киевский режим.

Кроме того, он стоял у истоков Национального центра правозащиты, который якобы занимается расследованиями "преступлений" ФСБ РФ.

Магистр философии, волонтёр и участник боевых действий даже планировал стать депутатом, но не сложилось. Фото © rgk-nabu.org

В 2019 году Карась учредил общественную организацию "Общество будущего", которая декларирует свои цели в сфере образования молодёжи, но по существу продолжает ту же деятельность, что и пресловутая "С14".

Для привлечения активистов в ряды организации Карась и его команда придумали образ проевропейски выглядящих, улыбчивых юношей и девушек, в роликах размышляющих о будущем Украины, в котором должны жить образованные люди.

В "светлое" украинское будущее их поведут преподаватели организации, среди которых Лайф нашёл военного эксперта, бывшего служащего войск Великобритании Глена Гранта и американского политтехнолога и политического консультанта Джейсона Джея Смарта.

Иностранцы, преподающие в организации "Общество будущего". Фото © ea.org.ua

Официально "Общество будущего" финансируется государством, однако по Киеву ходят слухи, что под прикрытием образовательных программ организация на самом деле крышует бордели, пункты приёма металлолома и нелегальные игровые залы.

P/S

Расследование в России уголовного дела против Карася и его соратников продолжается. Российские силовики сделают всё возможное, чтобы найти их и предать правосудию за преступления против жителей Донбасса.

В Киеве снесли памятник дружбе России и Украины, 26 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Alexey Furman Что нужно сделать России для противодействия русофобской пропаганде на Украине? 0 Нужно уничтожать таких деятелей, как Карась Вести контрпропаганду в Интернете, используя украинский язык Оставить эти вопросы до нашей Победы

Авторы Евгений Кузнецов