Как рецидивист-уголовник и шизофреник оказался сотрудником Главного управления разведки Украины Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыла имена 1 тыс. сотрудников ГУР. Среди них есть "народный герой Украины", боевик и рецидивист Руслан Пустовойт, воевавший в Донбассе. 19666 19666 Руслан Пустовойт. Коллаж © LIFE. Фото © my.ua © Shutterstock

Воин света

Согласно официальной биографии 51-летнего прапорщика ВСУ, Пустовойт родом из Мариуполя, рос активным парнем, любившим спорт. Ему нравилось карате и лазить по разным "заброшкам", из-за чего якобы к нему и прикрепилось прозвище Паук, которое позже стало позывным.

Руслан Пустовойт в Донбассе. Фото © nemez1da.ru

В 1989 году, обладая спортивными навыками, отправился служить в "разведбат десантных войск", а после возвращения на гражданку якобы тренировал детей в спортивных секциях.

Летом 2014 года отправился добровольцем на фронт, где сначала воевал под знамёнами "Правого сектора"*, а в 2016 году перешёл в ряды ВСУ и стал командиром отдельного взвода разведки 54-го отдельного разведывательного батальона (в/ч А2076). Несколько раз был ранен.

Украинские журналисты быстро заметили способного относительно грамотно изъясняться на камеру военного, и с тех пор Пустовойт, что называется, пошёл в тираж. Больше всего он любил рассказывать эпизод из своей службы в районе Саур-Могилы и о своём участии в успешной "операции" по взятию у села Саханка в плен "российских военных" в июне 2016 года.

Эти истории в январе 2020 года слушали даже курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, куда Паук пришёл выступать по личному приглашению ректора вуза генерала 2-го ранга Вячеслава Аброськина.













Каратист-разбойник

Как выяснилось, сразу после демобилизации Пустовойт связался с бандой каратистов под руководством авторитетного мариупольского спортсмена Сергея Фильчака.

Свой путь в криминале Пустовойт начал с разбоя. За этот случай и ряд последующих эпизодов в 1993 году он впервые был осуждён по статье 142 тогда ещё УК УССР: следствие доказало его причастность к грабежам, разбою и избиениям. Тогда Паук отсидел шесть лет, а вместе с ним за решётку отправился и сам Фильчак.

После отсидки он уже присоединился к "чёрным риелторам", с которыми лишал украинцев жилья. Спустя пару лет за ОПГ числилось почти 150 эпизодов отъёма недвижимости. Пустовойт вновь стал фигурантом уголовного дела, но ответственности избежать тогда сумел. Поговаривали, смог откупиться.

Пустовойт в Мариуполе, 2018 год. Фото © YouTube / Евгений Сенсуалис

В 2002 году он был объявлен в розыск, в 2004-м оказался на скамье подсудимых за разбой и угон автомобилей. Пауку грозило до десяти лет, но уже спустя год он вышел на свободу: неожиданно выяснилось, что у него шизофрения и ему необходимо лечение.

В 2010 году Пустовойта обвинили в мошенничестве, разбое, бандитизме и хранении оружия, однако весной 2013-го бандита выпустили на свободу под залог и подписку о невыезде, а летом 2014-го он сбежал от правоохранителей в Донбасс, где влился в ряды "Правого сектора".

Ещё один штрих к портрету: известно, что в медицинских учреждениях Паук проходил курс лечения не только шизофрении, но и наркозависимости.

Пустовойт в очередной раз рассказывает одну и ту же историю. Видео © YouTube / Поліція Донецької області

Всего у Паука Лайф нашёл шесть судимостей, однако все они чудесным образом были сняты с него в первой половине 2019 года. Учитывая мощную подсветку Пустовойта в СМИ в годы АТО, это обстоятельство даже позволило ему пойти на выборы депутатов Верховной рады в том же июле. Впрочем, избраться атошнику так и не удалось.

Генералы в друзьях

Оформить чистую биографию матёрому уголовнику мог его друг — тот самый ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. В 2019 году он занимал должность первого заместителя главы Национальной полиции — начальника криминальной полиции Национальной полиции Украины.

Дмитрий Ярош и Вячеслав Аброськин, 2016 год. Фото © antydot.info

Этот одиозный персонаж более чем известен на всём юго-востоке Украины, и прежде всего предательством народа Крыма в 2014 году. 20 лет до этих событий он строил карьеру в Севастополе и дослужился там до заместителя начальника местного УМВД.

При нём на полуострове процветали криминал и наркоторговля (опий, метамфетамин и метадон), закрывались уголовные дела в отношении наркоторговцев, появился целый бизнес по угону автомобилей, которые в большом количестве съезжались в Крым в курортный период, и кражи из закрытых квартир в межсезонье.

В 2014 году Аброськин сначала поддержал Крымскую весну, даже лично организовывал формирование первого блокпоста на выезде в Крым, но вскоре переметнулся к только что ставшему министром МВД Украины Арсену Авакову.

Весь первый год службы у нового начальника он занимался преследованием украинских милиционеров, изменивших присяге.

Аброськин присутствует при штурме штаба ВМС Украины в Крыму 19 марта 2014 года. Фото © antydot.info

В 2015 году Аваков отправил своего подопечного в Донбасс, где тот два года возглавлял Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. Там в это же время служил будущий "народный герой Украины" Руслан Пустовойт.

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса в тот период резко возросла торговля метамфетамином. Мариуполь, Краматорск, Бахмут, Константиновка и Дружковка — в этих городах наркотик продавался оптовыми партиями.

Напомним, что кроме разбоя, грабежей и криминала с недвижимостью Паук промышлял и угонами машин — пути бандита и генерала сходились неоднократно.

Карьера под откос

Долгие годы Пустовойт регистрировался по месту жительства в своём родном Мариуполе. Его можно было найти по следующим адресам: улица Гайдара, дом 41; бульвар Шевченко, дом 295, квартира 101; улица 50 лет СССР, дом 43, квартира 10; улица Волгодонская, дом 23, квартира 12. Однако недавно в его документах появился новый адрес — г. Киев, улица Электриков, дом 33.

Здание ГУР МО Украины по адресу г. Киев, ул. Электриков, д.33 Фото © Wikipedia

По этому адресу находится воинская часть А0515 ГУР Украины. Впрочем, это последняя крыша Паука. После ухода Авакова с поста министра МВД карьера Аброськина пошла под откос: новый министр Денис Монастырский уволил его даже с должности ректора Одесского университета.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Фото © twitter / Офic Президента Почему на Украине уголовники и психически нездоровые люди попадают на государственную службу? 0 В стране не хватает профессиональных кадров Потому что на Украине процветают кумовство и коррупция Властям Украины нужны отморозки

Авторы Евгений Кузнецов