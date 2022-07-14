Минобороны: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ в районе Часова Яра ДНР

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункт дислокации 14-й бригады ВСУ, которая укомплектована националистами и иностранными наёмниками, в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. В результате было уничтожено 43 бойца, ещё около 170 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ выпустили высокоточные ракеты по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады, ликвидировав 30 силовиков, 37 бойцов ранены.