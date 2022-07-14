Минобороны: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ в районе Часова Яра ДНР
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункт дислокации 14-й бригады ВСУ, которая укомплектована националистами и иностранными наёмниками, в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. В результате было уничтожено 43 бойца, ещё около 170 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ВС РФ выпустили высокоточные ракеты по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады, ликвидировав 30 силовиков, 37 бойцов ранены.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские истребители сбили в воздухе два украинских военных самолёта Су-24 и МиГ-29. А средства ПВО уничтожили 12 беспилотников в районах Балаклеи, Изюма, Лозовой, Щуровки в Харьковской области, Снегирёвки, Новой Каховки в Херсонской области, Белогоровки, Кармазиновки, Славяносербска, Михайловки в ЛНР и Дерилова в ДНР.
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