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Опубликовано 14 июля 2022, 10:44

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ в районе Часова Яра ДНР

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункт дислокации 14-й бригады ВСУ, которая укомплектована националистами и иностранными наёмниками, в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. В результате было уничтожено 43 бойца, ещё около 170 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ выпустили высокоточные ракеты по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады, ликвидировав 30 силовиков, 37 бойцов ранены.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские истребители сбили в воздухе два украинских военных самолёта Су-24 и МиГ-29. А средства ПВО уничтожили 12 беспилотников в районах Балаклеи, Изюма, Лозовой, Щуровки в Харьковской области, Снегирёвки, Новой Каховки в Херсонской области, Белогоровки, Кармазиновки, Славяносербска, Михайловки в ЛНР и Дерилова в ДНР.

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Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Ольга Пасынкова
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