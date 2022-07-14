В России ввели закон о наказании за переход на сторону противника в условиях конфликта

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся безопасности государства в условиях вооружённого конфликта. Так, участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Этот документ ранее одобрили Госдума и Совет Федерации.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта или военных действий будет считаться госизменой. За данное преступление будет предусмотрено наказание сроком от 12 до 20 лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей.

Ещё один документ касается конфиденциального сотрудничества россиян с иностранными спецслужбами, а также международными или зарубежными организациями. В соответствии с законом, который подписал в четверг глава государства, данное деяние будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного миллиона рублей.

Другим законом вводится уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны. Им будет считаться выезд за рубеж допущенного к гостайне или незаконная пересылка таких сведений за рубеж. Предусмотренное наказание — до семи лет тюрьмы.

Кроме того, в российское законодательство вводится уголовная статья 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Преступление наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырёх лет. Наказание будет более суровым, если злоумышленники действовали группой или имела место угроза применения насилия.