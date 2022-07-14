Союзные войска взяли под контроль более 250 населённых пунктов в ДНР
Штаб теробороны ДНР: Союзные силы взяли под контроль 251 населённый пункт республики
Подразделения ДНР, ЛНР и России взяли под контроль более 250 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны в телеграм-канале.
"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населённый пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродженню, Медную Руду, Каменку", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ. Указывается, что в настоящий момент там проходят зачистки.
ТАСС / Владимир Гердо