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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 09:35
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Союзные войска взяли под контроль более 250 населённых пунктов в ДНР

Штаб теробороны ДНР: Союзные силы взяли под контроль 251 населённый пункт республики

Подразделения ДНР, ЛНР и России взяли под контроль более 250 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны в телеграм-канале.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населённый пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродженню, Медную Руду, Каменку", — говорится в сообщении.

Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара
Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара

Ранее сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ. Указывается, что в настоящий момент там проходят зачистки.

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ТАСС / Владимир Гердо

Евгения Колесникова
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