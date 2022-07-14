Союзные войска взяли под контроль более 250 населённых пунктов в ДНР

Подразделения ДНР, ЛНР и России взяли под контроль более 250 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны в телеграм-канале.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населённый пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродженню, Медную Руду, Каменку", — говорится в сообщении.