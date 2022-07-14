Захарова: США предоставляли ВСУ разведданные для обстрела Донбасса

США предоставляли ВСУ разведывательные данные для обстрелов Донбасса с помощью американских установок HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова на брифинге 14 июля. Видео © "ВКонтакте" / МИД России

"Вооружённые формирования Украины повсеместно применяли полученные из Америки РСЗО, о которых я уже сказала, HIMARS, и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", — сказала Захарова.