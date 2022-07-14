Захарова: США предоставляли ВСУ разведданные для обстрела Донбасса
США предоставляли ВСУ разведывательные данные для обстрелов Донбасса с помощью американских установок HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова на брифинге 14 июля. Видео © "ВКонтакте" / МИД России
"Вооружённые формирования Украины повсеместно применяли полученные из Америки РСЗО, о которых я уже сказала, HIMARS, и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", — сказала Захарова.
Она отметила, что подтверждением тому служит множество сообщений в соцсетях и западной прессе. Кроме того, по словам представителя МИД РФ, именно из-за поставок этого тяжёлого вооружения ВСУ активизировались. Судя по всему, военные получили приказ из Киева — "без малейшего колебания использовать установки против мирного населения", подчеркнула дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что Киев использует тактику террористов, нанося удары по слабо прикрытым гражданским объектам. Недавний обстрел Новой Каховки в Херсонской области, в ходе которого десятки пострадали и несколько человек погибли, производился установками HIMARS.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ