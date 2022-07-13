Снаряды РСЗО HIMARS назвали лёгкой целью для систем ПВО

Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО, однако Киев использует тактику террористов, нанося удары по слабо прикрытым гражданским объектам.

"Снаряды РСЗО, будь то снаряды "Урагана", "Смерча", "Ольхи" или американские HIMARS, — не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве", — сообщил РИА "Новости" источник.

В ударах используется несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Помимо "Урагана", "Смерча", "Ольхи", а также корректируемых ракет HIMARS к списку добавляются тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143 как дополнительные ложные цели, пояснил собеседник.

По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колёсном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что будут переданы ещё четыре такие установки.