Пушилин: Использование ВСУ американских РСЗО HIMARS не влияет на ход боевых действий
Применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американских реактивных систем залпового огня HIMARS не оказывает существенного влияния на ход боевых действий. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я бы не сказал, что именно HIMARS меняет сильно картину на фронтах", — сказал он.
По словам Пушилина, на ситуацию на фронте влияет "циничное использование" любого тяжёлого вооружения. Артиллерия или РСЗО, которые применяются "пакетным способом", затрудняют работу ПВО и наносят существенный вред жилым кварталам и другим объектам критической инфраструктуры, добавил глава ДНР.
Ранее Лайф рассказывал, что снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО. Также как и боеприпасы для "Урагана", "Смерча" или "Ольхи", используемые ВСУ.
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