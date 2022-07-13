В ЛНР назвали удары ВСУ по мирным городам тактикой террористов

Ракетные удары украинских военных по мирным объектам и городам — это тактика террористов. Об этом написал в своём Telegram-канале в среду посол Луганской Народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинская сторона применяет одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР.

"Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет", многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам, — это тактика террористов", — указал Мирошник.

Он добавил, что на любую тактику террора, "особенно возведённую на государственный уровень", существует тактика антитеррора.

"С террористами не ведут переговоры, террористов уничтожают", — заключил посол.