В ЛНР назвали удары ВСУ по мирным городам тактикой террористов
Посол ЛНР Мирошник: Ракетные удары ВСУ по мирным городам — это тактика террористов
Ракетные удары украинских военных по мирным объектам и городам — это тактика террористов. Об этом написал в своём Telegram-канале в среду посол Луганской Народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.
По его словам, украинская сторона применяет одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР.
"Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет", многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам, — это тактика террористов", — указал Мирошник.
Он добавил, что на любую тактику террора, "особенно возведённую на государственный уровень", существует тактика антитеррора.
"С террористами не ведут переговоры, террористов уничтожают", — заключил посол.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы HIMARS. Взрывы раздались в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов.