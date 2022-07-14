Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ

Союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, ведутся зачистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции республики.

"Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины", — цитирует его агентство.