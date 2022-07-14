Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ
ТАСС: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ
Союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, ведутся зачистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции республики.
"Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины", — цитирует его агентство.
Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.
Станислав Красильников / ТАСС