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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 05:11
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Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ

ТАСС: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ

Союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, ведутся зачистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции республики.

"Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины", — цитирует его агентство.

Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара
Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара

Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.

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Станислав Красильников / ТАСС

Александра Вишнякова
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