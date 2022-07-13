В ДНР заявили о продвижении военных в направлении Северска и Соледара
Пушилин: Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара
Подразделения союзных сил ВС РФ и ДНР продвигаются в направлении Северска и Соледара. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определённые успехи, но тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
По словам Пушилина, хотя ситуация и остаётся напряжённой, но военные делают всё, чтобы противник не успевал доставлять вооружение и боеприпасы для ударов по городам ДНР.
А накануне Денис Пушилин сообщил, что российские военные при поддержке Народной милиции ДНР в ходе специальной военной операции освободили уже 243 населённых пункта. Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на Донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск.
ТАСС / Михаил Почуев