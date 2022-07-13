В ДНР заявили о продвижении военных в направлении Северска и Соледара

"Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определённые успехи, но тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".