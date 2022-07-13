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Опубликовано 13 июля 2022, 07:01

Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

ВГА Херсонской области: Украинские военные подожгли поля с пшеницей на линии разграничения

Украинcкие военные подожгли поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы региональной администрации Кирилла Стремоусова.

"Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно", отметил он.

Украинские диверсанты ставят на пшеничных полях под Ростовом линзы для поджога урожая
Украинские диверсанты ставят на пшеничных полях под Ростовом линзы для поджога урожая

Ранее сообщалось, что украинские силовики сначала расстреливали, а потом поджигали зернохранилище в порту Мариуполя, чтобы уничтожить свыше 70 тысяч тонн пшеницы и кукурузы. А накануне стало известно, что в Ростовской области фермеры находят на пшеничных полях конструкции с линзами, рассчитанные на то, что в солнечный день произойдёт возгорание урожая. Предположительно, самодельные устройства — дело рук украинских диверсантов.

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unsplash.com / Tomasz Filipek

Алексей Берковиц
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