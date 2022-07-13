Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украинcкие военные подожгли поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы региональной администрации Кирилла Стремоусова.

"Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно", — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские силовики сначала расстреливали, а потом поджигали зернохранилище в порту Мариуполя, чтобы уничтожить свыше 70 тысяч тонн пшеницы и кукурузы. А накануне стало известно, что в Ростовской области фермеры находят на пшеничных полях конструкции с линзами, рассчитанные на то, что в солнечный день произойдёт возгорание урожая. Предположительно, самодельные устройства — дело рук украинских диверсантов.