Спецназ РФ применил на Украине роботизированный "Арбалет-ДМ"

По его словам, "Арбалет-ДМ" позволяет оператору отслеживать обстановку, находясь при этом в безопасности. В материале уточняется, что официального подтверждения информации об использовании модуля на Украине нет.

Впервые бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" был представлен широкой публике на Параде Победы 9 мая 2016 года. На вооружение ВС РФ его приняли в 2017 году. В вооружение модуля входит пулемёт "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов. Он может устанавливаться на колёсные и гусеничные бронемашины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Модуль автоматически сопровождает цели с места и в движении, телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс снабжён лазерным дальномером.