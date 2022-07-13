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Опубликовано 13 июля 2022, 01:58

Над Мелитополем 13 июля сбили ударно-разведывательный беспилотник ВСУ

В небе над Мелитополем сбит ударно-разведывательный беспилотник ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

БПЛА над Мелитополем сбит российской системой ПВО. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив "кошмарить" горожан разведывательно-ударный БПЛА", — написал Рогов в телеграм-канале.

Рогов добавил, что беспилотник "по традиции" был сбит системой ПВО России.

Украинский дрон-камикадзе ударил по жилым домам в Энергодаре
Украинский дрон-камикадзе ударил по жилым домам в Энергодаре

Как писал Лайф ранее, Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидировали дроны-камикадзе ВСУ, атаковавшие дома в Энергодаре.

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Telegram / Владимир Рогов

Арина Родионова
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