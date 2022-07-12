В Запорожской области ликвидировали дроны-камикадзе ВСУ, атаковавшие дома в Энергодаре

Один из двух дронов-камикадзе, которыми ВСУ нанесли удар по Энергодару, был сбит. Второй беспилотник взорвался сам, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В настоящий момент ПВО следит ещё за двумя украинскими беспилотниками.

"Один дрон-камикадзе был уничтожен в небе над городом, ещё один взорвался, идёт работа по ещё двум другим", — написал Рогов в телеграм-канале.

Глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что в результате атаки БПЛА на Энергодар был повреждён жилой дом.

"Знаем, что повреждён в жилом квартале дом. Сколько людей пострадали или погибли — пока не знаем, надеемся, этого нет", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".