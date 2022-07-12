Студентам педколледжей могут разрешить работать по специальности во время учёбы

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму проект закона о праве студентов последних курсов педагогических колледжей работать по специальности во время учёбы. Об этом сообщает пресс-служба партии. Отметим, что сейчас предусмотрена возможность трудоустройства в образовательные организации лишь для выпускников высших учебных заведений.

Документом предлагается разрешить студентам последних курсов официальное трудоустройство в случае успешного прохождения аттестации за два предыдущих года. С первого же курса они смогут устраиваться на учебно-вспомогательные должности, например техниками или лаборантами.

"Для молодых людей это означает, что они будут выпускаться уже с трудовой книжкой, имея за плечами не просто практику, а реальный трудовой опыт и рабочее место по специальности", — отметила один из авторов законопроекта, глава Комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова.

Кроме того, по её словам, данный законопроект позволит по-новому задействовать институт наставничества.