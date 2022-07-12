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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 16:25

Студентам педколледжей могут разрешить работать по специальности во время учёбы

В ГД предложили разрешить студентам педколледжей работать по специальности во время учёбы

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму проект закона о праве студентов последних курсов педагогических колледжей работать по специальности во время учёбы. Об этом сообщает пресс-служба партии. Отметим, что сейчас предусмотрена возможность трудоустройства в образовательные организации лишь для выпускников высших учебных заведений.

Документом предлагается разрешить студентам последних курсов официальное трудоустройство в случае успешного прохождения аттестации за два предыдущих года. С первого же курса они смогут устраиваться на учебно-вспомогательные должности, например техниками или лаборантами.

"Для молодых людей это означает, что они будут выпускаться уже с трудовой книжкой, имея за плечами не просто практику, а реальный трудовой опыт и рабочее место по специальности", — отметила один из авторов законопроекта, глава Комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова.

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Кроме того, по её словам, данный законопроект позволит по-новому задействовать институт наставничества.

Ранее Лайф рассказывал, что в российских вузах могут ввести занятия по йоге. Она имеет достаточно большую популярность в стране, а спортивной йогой и вовсе занимается более 44 тысяч человек.


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Пресс-служба ЕР

Наталья Исакова
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