Пресс-служба главы Северной Осетии Меняйло опровергла слухи о его контузии на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло не подтвердил информацию о контузии на Украине, в настоящий момент он направляется домой. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь руководителя региона Ольга Дзгоева.

"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", — сказала она.

Ранее 10 июля в телеграм-канале Меняйло поздравил осетинский народ с Днём Хетага, а также опубликовал видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации на Украине, встречает на передовой одно из знаковых и почитаемых событий.