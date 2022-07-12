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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 13:13
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Пресс-служба главы Северной Осетии Меняйло опровергла слухи о его контузии на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло не подтвердил информацию о контузии на Украине, в настоящий момент он направляется домой. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь руководителя региона Ольга Дзгоева.

"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", — сказала она.

Ранее 10 июля в телеграм-канале Меняйло поздравил осетинский народ с Днём Хетага, а также опубликовал видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации на Украине, встречает на передовой одно из знаковых и почитаемых событий.

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Лайф рассказывал, что накануне стало известно, что на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. Замначальника регионального управления МВД Алексей Селиванов добавил, что от подобных нападений и диверсий страдают в первую очередь мирные жители. Позднее сообщалось о ликвидации стрелка, который совершил попытку покушения на Сигуту.

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Telegram / Сергей Меняйло

Евгения Колесникова
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