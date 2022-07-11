В Херсоне предотвратили покушение на главу области Владимира Сальдо

В Херсоне удалось предотвратить покушение на жизнь главы региона Владимира Сальдо благодаря внимательности местных жителей. Об этом сообщает администрация Херсонской области.

"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо", — поясняется в тексте.

Горожане обнаружили подозрительный предмет и тут же оперативно сообщили российским военным. Бомбу, с помощью которой хотели подорвать машину чиновника, обезвредили прибывшие сапёры. Жизни людей более ничего не угрожает, а глава региона продолжает выполнять свои обязанности, уточнили власти Херсона.