В Херсоне предотвратили покушение на главу области Владимира Сальдо
В Херсоне обнаружена бомба, с помощью которой диверсанты хотели убить главу региона. Фото © Telegram / ВГА Херсонской области
В Херсоне удалось предотвратить покушение на жизнь главы региона Владимира Сальдо благодаря внимательности местных жителей. Об этом сообщает администрация Херсонской области.
"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо", — поясняется в тексте.
Горожане обнаружили подозрительный предмет и тут же оперативно сообщили российским военным. Бомбу, с помощью которой хотели подорвать машину чиновника, обезвредили прибывшие сапёры. Жизни людей более ничего не угрожает, а глава региона продолжает выполнять свои обязанности, уточнили власти Херсона.
Ранее сообщалось, что главу Мелитопольского района Андрея Сигуту хотели убить, обстреляв его дом или бросив гранату. Диверсант был ликвидирован. Идёт работа по розыску заказчиков преступления. Сам Сигута в безопасности.