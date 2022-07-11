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Опубликовано 11 июля 2022, 11:52

Украинский военнопленный рассказал, что стрелять в ВСУ учат в виртуальном тире

Украинских военных учат стрелять в виртуальном тире, при этом обучение проводят исключительно сержанты. Об этом рассказал попавший в плен боец ВСУ Андрей, кадры допроса публикует Минобороны РФ.

Украинский военнопленный Андрей рассказал, как обучают стрельбе в ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Виртуальный тир там был… Как на компьютере играют, стреляют в виртуальных играх, так и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо... Сержанты были. Офицеров толком не было вообще", — пояснил он.

По его словам, полиция Украины ловит рядовых граждан на улицах городов и отправляет в Военный комиссариат. Так Андрей оказался в части в посёлке Черкасское, числился стрелком-санитаром 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Пленный рассказал, что успел пробыть на передовой только две недели. В бою получил ранение в руку. После чего услышал в громкоговоритель призыв сдаваться. Андрей пошёл на звук, увидел российских солдат, бросил в сторону автомат и лёг на землю. Он отметил, что в плену к нему относятся хорошо.

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Ранее Лайф писал, что американский наёмник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен в ДНР, сообщил о высоком уровне коррупции и некомпетентности среди украинских военных, а также о плохом отношении к иностранцам.

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Telegram / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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