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Опубликовано 11 июля 2022, 10:58
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В ЛНР захвачены в плен националисты отряда "Волат", причастные к попытке переворота в Белоруссии

Военные ЛНР захватили в плен диверсантов из состава белорусского отряда "Волат". Эти националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из "Волата", которые ещё в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами", — цитирует Киселёва ТАСС.

По его данным, пленные участвовали в попытке госпереворота на территории Белоруссии.

"Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех и они понесут заслуженное наказание", — добавил Киселёв.

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А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый, промежуточный этап трибунала над украинскими националистами может пройти до конца июля. По его словам, разработка устава трибунала находится на финальной стадии.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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