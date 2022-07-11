В ЛНР захвачены в плен националисты отряда "Волат", причастные к попытке переворота в Белоруссии

Военные ЛНР захватили в плен диверсантов из состава белорусского отряда "Волат". Эти националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из "Волата", которые ещё в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами", — цитирует Киселёва ТАСС.

По его данным, пленные участвовали в попытке госпереворота на территории Белоруссии.