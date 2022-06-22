В ДНР пообещали "не затягивать" с трибуналом над военными преступниками

Первый, промежуточный этап трибунала над украинскими националистами может пройти до конца июля. Такие сроки озвучил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

"Затягивать не будем. Промежуточный этап — до конца лета, я бы даже сказал, я бы не исключил, что успеем до конца июля", — проанонсировал он.