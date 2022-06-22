ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 08:40

В ДНР пообещали "не затягивать" с трибуналом над военными преступниками

Пушилин не исключил проведения промежуточного этапа трибунала над украинскими националистами уже в июле

Первый, промежуточный этап трибунала над украинскими националистами может пройти до конца июля. Такие сроки озвучил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

"Затягивать не будем. Промежуточный этап — до конца лета, я бы даже сказал, я бы не исключил, что успеем до конца июля", — проанонсировал он.

Пушилин добавил, что разработка устава трибунала находится на финальной стадии.

В Донецке решили провести трибунал по примеру Нюрнбергского процесса
В Донецке решили провести трибунал по примеру Нюрнбергского процесса

Как рассказывал Лайф, в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar