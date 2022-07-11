Подлодку с судостроительного предприятия Херсона предложили передать ВМФ России
Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил использовать ВМФ России подлодку с судостроительного предприятия в регионе.
"В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, её надо бы восстановить, и она послужит ещё [российскому] флоту", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
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