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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 11:48
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Подлодку с судостроительного предприятия Херсона предложили передать ВМФ России

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил использовать ВМФ России подлодку с судостроительного предприятия в регионе.

"В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, её надо бы восстановить, и она послужит ещё [российскому] флоту", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее Лайф сообщал, что атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

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Ирина Фальке
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