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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 11:54
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Украинский дрон-камикадзе ударил по жилым домам в Энергодаре

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на местную военно-гражданскую администрацию. Информация о жертвах и масштаб разрушений сейчас выясняются.

Отметим, что именно в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, в районе которой сегодня значительно усилились обстрелы со стороны украинской армии. Ранее Лайф сообщал, что ударные беспилотники ВСУ сбросили две мины рядом с атомной электростанцией, однако местные власти поспешили успокоить, что такие мины не опасны, ведь защита АЭС рассчитана на падение самолёта с полным топливным баком.

Украинские беспилотники сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС
Украинские беспилотники сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС

До этого в Минобороны РФ сообщали, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. А вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам и на Украину.

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Wikipedia / DENAMAX

Алексей Берковиц
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