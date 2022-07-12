Украинский дрон-камикадзе ударил по жилым домам в Энергодаре

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на местную военно-гражданскую администрацию. Информация о жертвах и масштаб разрушений сейчас выясняются.

Отметим, что именно в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, в районе которой сегодня значительно усилились обстрелы со стороны украинской армии. Ранее Лайф сообщал, что ударные беспилотники ВСУ сбросили две мины рядом с атомной электростанцией, однако местные власти поспешили успокоить, что такие мины не опасны, ведь защита АЭС рассчитана на падение самолёта с полным топливным баком.