В Совфеде заверили, что ограничения прав и свободы россиян из-за спецоперации не будет

Граждан России не собираются ограничивать в правах и свободе из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободу. Я убеждён, что мы такого рода ограничения не введём", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Сенатор подчеркнул, что тех законодательных мер, которые принимаются в настоящее время, вполне хватает.