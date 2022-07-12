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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 11:44

В Совфеде заверили, что ограничения прав и свободы россиян из-за спецоперации не будет

Сенатор Климов заверил, что россиян не будут ограничивать в правах и свободе из-за СВО

Граждан России не собираются ограничивать в правах и свободе из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободу. Я убеждён, что мы такого рода ограничения не введём", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Сенатор подчеркнул, что тех законодательных мер, которые принимаются в настоящее время, вполне хватает.

Совфед приравнял переход к противнику в ходе военных действий к госизмене
Совфед приравнял переход к противнику в ходе военных действий к госизмене

Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил закон о контроле за деятельностью иноагентов. Согласно документу, ими не будут признаваться российские органы публичной власти, политические партии, госкорпорации, а также религиозные объединения.

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Наталья Исакова
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