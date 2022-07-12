Дмитрий Гоблин Пучков оценил заявление Киева, что оружие Запада изменило ход конфликта

Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что западное оружие изменило ход конфликта, является очередным пропагандистским бредом киевских властей, которое направлено на "полных идиотов". Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.

По его словам, есть множество примеров того, что наличие артиллерии и ракетных систем дальнего поражения не всегда меняет перспективу соотношения сил на земле. В частности, по мнению Пучкова, поставка американских комплексов HIMARS, которым ничем не уступают советские "Ураганы" и "Смерчи", не поможет ВСУ переломить ход вооружённого конфликта.

"Это какая-то идиотская пропагандистская вакханалия, направленная, как мне кажется, на полных идиотов. То есть человек хотя бы с минимальным количеством серого вещества и с нормальными логическими связями только руками разведёт и скажет: "Ну вот, очередная дурь какая-то". Но нет, в украинском сегменте Интернета опять вакханалия, опять счастье, опять они всех побеждают. Уже как-то за человечество неловко становится. Ну, не могут люди быть такими дураками. Оказывается, могут", — пояснил Пучков.

Он также добавил, что по причине отсутствия реальных успехов на поле боя киевские власти продолжают тиражировать сообщения о вымышленных победах. Однако в реальности ситуация для Украины складывается "как-то безрадостно".