Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие способно изменить ход конфликта. Более того, по мнению политика, ситуация якобы "уже меняется" в пользу Украины. Об этом он написал в понедельник в своём твиттере.

"Количественные преимущества Российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы ещё не начинали!" — дезинформирует подписчиков киевский чиновник.

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на территории Украины очередные хранилища с боеприпасами для западных систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион".