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Опубликовано 11 июля 2022, 07:10

Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР

Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике, продолжается подготовка мощного плацдарма для наступления на Славянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Село Богородичное, что у Святогорска, перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска от киевского режима", — сообщил собеседник.

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А ранее посол ЛНР Мирошник сообщил, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские силы, отходя, пытаются обстреливать уже освобождённые территории.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке
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