Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике, продолжается подготовка мощного плацдарма для наступления на Славянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Село Богородичное, что у Святогорска, перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска от киевского режима", — сообщил собеседник.