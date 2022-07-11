Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике, продолжается подготовка мощного плацдарма для наступления на Славянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Село Богородичное, что у Святогорска, перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска от киевского режима", — сообщил собеседник.
А ранее посол ЛНР Мирошник сообщил, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские силы, отходя, пытаются обстреливать уже освобождённые территории.
ТАСС / Владимир Гердо