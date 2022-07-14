Военный эксперт объяснил, почему планируемое "контрнаступление" ВСУ обречено на провал

Украина на данный момент получила от западных стран столько военной помощи, что могла бы "дойти даже до Москвы", однако для таких прорывов ВСУ не хватает талантливых полководцев. Таким мнением с Лайфом поделился военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Украина уже получила столько оружия, что, в общем, при более талантливых полководцах можно было бы и до Москвы дойти. Безусловно, украинская армия нуждается в вооружении, потому что она теряет его в огромном количестве. Безусловно, что без современного орудия она не сможет наступать", — сказал специалист.

Он отметил, что вся нынешняя политическая система Незалежной основывается на поставках военной помощи, каждая из которых автоматически продлевает срок существования киевского режима до тех пор, пока это оружие не будет уничтожено. По мнению Шурыгина, Запад таким образом проверяет, удачно ли будет использоваться его вооружение. И подобная проверка обычно занимает от месяца до двух. Поэтому призывы об увеличении поставок оружия Украине в последнее время участились.

И ещё очевидно, продолжил он, что анонсированная Киевом контратака вряд ли будет "чем-то ужасным". А всё дело в том, что средств для ведения боевых действий у ВСУ недостаточно. По словам Шурыгина, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявляя об "условиях для контрнаступления", пытается объяснить "грядущие проблемы, которые могут быть в случае любой контратаки, или вообще отказ от наступления тем, что вот мы хотели, мы просили, но нам не дали".

Эксперт подчеркнул, что если Украина получит то, о чём просит, то Европа и США останутся без вооружения. Всё-таки две тысячи танков и бронетранспортёров и тысячи орудий, которые требует Киев для контрнаступления, — это примерно половина того, что сейчас есть на Западе, заключил эксперт.