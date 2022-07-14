В Киеве рассказали, чего не хватает ВСУ для контрнаступления

"Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает", — отметил он в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.