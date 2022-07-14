В Киеве рассказали, чего не хватает ВСУ для контрнаступления
Советник президента Украины Арестович назвал условие для перехода ВСУ к контрнаступлению
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и дополнительные системы противовоздушной обороны.
"Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает", — отметил он в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.
По словам советника Зеленского, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники военным по-прежнему не хватает. Как только её поставят, вооружённые силы страны будут готовы к контрнаступлению, добавил Арестович.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные готовятся к контрнаступлению на юге страны по приказу президента Незалежной Владимира Зеленского. Как отметил глава Минобороны страны Алексей Резников, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией. А политологи и вовсе сочли, что у украинской армии больше шансов высадиться на Марсе, чем отвоевать юг страны.
* Марк Фейгин внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
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