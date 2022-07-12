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Опубликовано 12 июля 2022, 17:35

Британский эксперт предрёк провал контрнаступления ВСУ на юге Украины

Эксперт Уотлинг: Военные ВСУ провалят контрнаступление из-за раскрытия Киевом плана

Контрнаступление ВСУ на юге Украины провалится как минимум потому, что командование заранее предупредило о своих намерениях. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, его слова приводит газета Independent.

"Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", — отметил он.

Уотлинг добавил, что, публично озвучив планы, киевские власти позволили России тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы нивелировать возможную угрозу.

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные готовятся к контрнаступлению на юге страны по приказу президента Незалежной Владимира Зеленского. Как отметил глава Минобороны страны Алексей Резников, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией. А политологи и вовсе сочли, что у украинской армии больше шансов высадиться на Марсе, чем отвоевать юг страны.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Варвара Романова
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