Британский эксперт предрёк провал контрнаступления ВСУ на юге Украины
Эксперт Уотлинг: Военные ВСУ провалят контрнаступление из-за раскрытия Киевом плана
Контрнаступление ВСУ на юге Украины провалится как минимум потому, что командование заранее предупредило о своих намерениях. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, его слова приводит газета Independent.
"Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", — отметил он.
Уотлинг добавил, что, публично озвучив планы, киевские власти позволили России тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы нивелировать возможную угрозу.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные готовятся к контрнаступлению на юге страны по приказу президента Незалежной Владимира Зеленского. Как отметил глава Минобороны страны Алексей Резников, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией. А политологи и вовсе сочли, что у украинской армии больше шансов высадиться на Марсе, чем отвоевать юг страны.
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