Британский эксперт предрёк провал контрнаступления ВСУ на юге Украины

Контрнаступление ВСУ на юге Украины провалится как минимум потому, что командование заранее предупредило о своих намерениях. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, его слова приводит газета Independent.

"Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", — отметил он.