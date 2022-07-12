В Харьковской области установят свыше 500 российских флагов и перекрасят в цвета триколора объекты инфраструктуры
Представители Народного фронта водрузили на фасадах зданий в освобождённом Купянске российские флаги. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе общественного движения. Ожидается, что всего в освобождённых городах Харьковской области общественники установят свыше 500 флагов России и перекрасят ограждения у мостов и других объектов в цвета российского триколора.
"Местное население приветствует нашу акцию по размещению флагов на фасадах, люди с воодушевлением воспринимают наши действия, к нам подходят горожане и говорят, как долго они ждали эти флаги. Для них российский триколор — символ свободы. Наша цель — разместить в городе и окрестных сёлах несколько сотен наших флагов", — рассказал представитель Народного фронта в Харьковской области, руководитель оперативного штаба #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников.
Тем временем глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что появление российских флагов в освобождённых городах — знаковое событие для их жителей.
"Населённые пункты Харьковской области, которые контролируются временной гражданской администрацией, возвращаются к мирной жизни. Сегодня произошло знаковое событие — вывешивание российских флагов, перекраска фасадов и стел с названиями городов. Это очень важно для населения, когда люди видят, что, наконец, здесь Российская Федерация", — резюмировал он.
Ранее Лайф писал, что на освобождённых территориях Харьковской области было введено военное положение. Кроме того, на территории региона установлен комендантский час.
Фото © Пресс-служба Народного фронта