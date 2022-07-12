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Опубликовано 12 июля 2022, 15:38

Турчак, Кириенко и Пушилин простились с погибшими волонтёрами "Молодой Республики"

Турчак, Кириенко и Пушилин простились с волонтёрами, погибшими в результате удара ВСУ. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Турчак, Кириенко и Пушилин простились с волонтёрами, погибшими в результате удара ВСУ. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о прощании с погибшими в результате обстрела ВСУ волонтёрами "Молодой Республики". Об этом он написал в телеграм-канале. Проводить ребят в последний путь также пришли первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

Церемония прощания с волонтёрами, погибшими в результате удара ВСУ. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Церемония прощания с волонтёрами, погибшими в результате удара ВСУ. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

"Соболезнования родным и близким погибших волонтёров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", подчеркнул секретарь генсовета ЕР.

Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров
Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров

Ранее сообщалось, что 10 июля три человека погибли и 11 были ранены, среди них — волонтёры "Молодой Республики", в результате ракетного удара украинской стороны по Шахтёрскому району ДНР. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.

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Татьяна Миссуми
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