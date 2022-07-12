Турчак, Кириенко и Пушилин простились с погибшими волонтёрами "Молодой Республики"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о прощании с погибшими в результате обстрела ВСУ волонтёрами "Молодой Республики". Об этом он написал в телеграм-канале. Проводить ребят в последний путь также пришли первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

Церемония прощания с волонтёрами, погибшими в результате удара ВСУ. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

"Соболезнования родным и близким погибших волонтёров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", — подчеркнул секретарь генсовета ЕР.