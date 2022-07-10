ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 17:05

Три человека погибли и 11 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Шахтёрскому району ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о трёх погибших и 11 раненых в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины по Шахтёрскому району республики, который расположен примерно в 40 км к востоку от Донецка. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.

"Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтёрский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтёрской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли. По четырём людям ведутся поисковые работы", написал Пушилин в "Телеграме".

Ранее Лайф рассказывал о том, что Служба безопасности Украины использовала администратора местного канала в соцсетях, чтобы через него выяснять координаты для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.

Два человека пострадали при обстреле Херсона со стороны ВСУ
Два человека пострадали при обстреле Херсона со стороны ВСУ
BannerImage

ТАСС / АР / Andrii Marienko

Ольга Пасынкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar