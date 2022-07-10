Три человека погибли и 11 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Шахтёрскому району ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о трёх погибших и 11 раненых в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины по Шахтёрскому району республики, который расположен примерно в 40 км к востоку от Донецка. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.

"Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтёрский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтёрской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли. По четырём людям ведутся поисковые работы", — написал Пушилин в "Телеграме".