Три человека погибли и 11 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Шахтёрскому району ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о трёх погибших и 11 раненых в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины по Шахтёрскому району республики, который расположен примерно в 40 км к востоку от Донецка. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.
"Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтёрский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтёрской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли. По четырём людям ведутся поисковые работы", — написал Пушилин в "Телеграме".
Ранее Лайф рассказывал о том, что Служба безопасности Украины использовала администратора местного канала в соцсетях, чтобы через него выяснять координаты для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
ТАСС / АР / Andrii Marienko