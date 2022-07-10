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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 17:01
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Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о запрете на русские песни

15-летняя Полина, которой устроили травлю в социальных сетях после встречи групп союзных войск в Лисичанске, рассказала о том, как ей запрещали петь на русском языке. Видео с ней опубликовал RT.

Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о запрете на русские песни. Видео © RT

По её словам, в колледже у неё была музыкальная группа, однако исполнять песни на местных конкурсах разрешалось только на мове. Выбора организаторы не давали, а идти против правил было страшно.

"Что петь — выбор был, но только между украинскими песнями. Выбор есть, но при этом его нет", — отметила девушка.

Жителям Лисичанска показали технику, из которой по ним стреляли ВСУ
Жителям Лисичанска показали технику, из которой по ним стреляли ВСУ

Ранее блогерша с Украины пожаловалась, что мужчины предлагают ей безопасность в обмен на секс.

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RT

Григорий Воронцов
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