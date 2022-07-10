15-летняя Полина, которой устроили травлю в социальных сетях после встречи групп союзных войск в Лисичанске, рассказала о том, как ей запрещали петь на русском языке. Видео с ней опубликовал RT.

Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о запрете на русские песни. Видео © RT

По её словам, в колледже у неё была музыкальная группа, однако исполнять песни на местных конкурсах разрешалось только на мове. Выбора организаторы не давали, а идти против правил было страшно.