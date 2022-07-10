В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки американских инструкторов

На жёстком диске ноутбука, изъятого у украинского морпеха, обнаружили папку "Уроки инструкторов США" с обучающими видео по обращению с американской винтовкой AR-15 и тренировками по высокоточной стрельбе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Курс обучения владения оружием состоял из четырёх блоков: "Составные части", "Функционал", "Огонь очередями" и "Переключение режима огня в полностью автоматический". Все ролики, которые полностью раскрывают устройство AR-15, сделаны с помощью компьютерной графики.

В отдельной папке сохранён двухчасовой курс "Тренировки по высокоточной стрельбе", полностью переведённый с английского на русский язык. Все обучающие инструкторы американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, натовского образца.