В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки американских инструкторов
На жёстком диске ноутбука, изъятого у украинского морпеха, обнаружили папку "Уроки инструкторов США" с обучающими видео по обращению с американской винтовкой AR-15 и тренировками по высокоточной стрельбе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Курс обучения владения оружием состоял из четырёх блоков: "Составные части", "Функционал", "Огонь очередями" и "Переключение режима огня в полностью автоматический". Все ролики, которые полностью раскрывают устройство AR-15, сделаны с помощью компьютерной графики.
В отдельной папке сохранён двухчасовой курс "Тренировки по высокоточной стрельбе", полностью переведённый с английского на русский язык. Все обучающие инструкторы американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, натовского образца.
Ранее Лайф рассказывал, что Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины. Соответствующие документы были найдены бойцами Росгвардии в ходе обыска дома экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко.
Getty Images / Niall Carson / PA Images