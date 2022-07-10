Семья пропавшего на Украине американского наёмника обвинила Байдена в бездействии

" Семья и друзья обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой ", — говорится в сообщении издания.

50-летний морской пехотинец и ветеран войны в Ираке Грейди Курпаси не выходит на связь с родными. Последний раз он был замечен в бою на юге Украины 26 апреля. В день исчезновения он отправился на разведку с отрядом, в который входил также британский наёмник Эндрю Хилл. Последний был взят в плен, о судьбе Грейди ничего не известно.