Семья пропавшего на Украине американского наёмника обвинила Байдена в бездействии
WP: Семья пропавшего на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила Белый дом в бездействии
Грейди Курпаси. Фото © US Marines
Родные Грейди Курпаси, ветерана войны и морского пехотинца, пропавшего после поездки на Украину и вступления в ряды ВСУ, обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в бездействии, сообщает газета The Washington Post.
"Семья и друзья обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении издания.
50-летний морской пехотинец и ветеран войны в Ираке Грейди Курпаси не выходит на связь с родными. Последний раз он был замечен в бою на юге Украины 26 апреля. В день исчезновения он отправился на разведку с отрядом, в который входил также британский наёмник Эндрю Хилл. Последний был взят в плен, о судьбе Грейди ничего не известно.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе "Операции Z" российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом.