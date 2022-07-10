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Опубликовано 10 июля 2022, 15:54
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Семья пропавшего на Украине американского наёмника обвинила Байдена в бездействии

WP: Семья пропавшего на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила Белый дом в бездействии

Грейди Курпаси. Фото © US Marines

Грейди Курпаси. Фото © US Marines

Родные Грейди Курпаси, ветерана войны и морского пехотинца, пропавшего после поездки на Украину и вступления в ряды ВСУ, обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в бездействии, сообщает газета The Washington Post.

"Семья и друзья обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", говорится в сообщении издания.

50-летний морской пехотинец и ветеран войны в Ираке Грейди Курпаси не выходит на связь с родными. Последний раз он был замечен в бою на юге Украины 26 апреля. В день исчезновения он отправился на разведку с отрядом, в который входил также британский наёмник Эндрю Хилл. Последний был взят в плен, о судьбе Грейди ничего не известно.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе "Операции Z" российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом.

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Ольга Пасынкова
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