Два человека пострадали при обстреле Херсона со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских силовиков Херсона дом, в котором проживала семья с ребёнком, оказался полностью разрушен. Об этом сообщает ГУ МВД по Херсонской области в телеграм-канале.

"В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребёнком. По предварительным данным, ранения получили два человека", — сказали в управлении.