Два человека пострадали при обстреле Херсона со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских силовиков Херсона дом, в котором проживала семья с ребёнком, оказался полностью разрушен. Об этом сообщает ГУ МВД по Херсонской области в телеграм-канале.
"В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребёнком. По предварительным данным, ранения получили два человека", — сказали в управлении.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке. В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что прямым попаданием снаряда был разрушен холл учреждения.
ТАСС / АР