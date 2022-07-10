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Опубликовано 10 июля 2022, 14:06

Два человека пострадали при обстреле Херсона со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских силовиков Херсона дом, в котором проживала семья с ребёнком, оказался полностью разрушен. Об этом сообщает ГУ МВД по Херсонской области в телеграм-канале.

"В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребёнком. По предварительным данным, ранения получили два человека", — сказали в управлении.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке. В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что прямым попаданием снаряда был разрушен холл учреждения.

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ТАСС / АР

Евгения Колесникова
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