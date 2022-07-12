Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров
Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров
Кириенко, Турчак, Пушилин навестили раненых волонтёров. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестил в больнице волонтёров из "Молодой республики", которые ранее пострадали при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР.
"У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям", — написал Турчак в телеграм-канале.
Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь в Донецке. Сейчас нужды перевозить их на лечение в Россию нет. Если же это понадобится, то будет сделано, подчеркнул секретарь генсовета ЕР.
Ранее сообщалось, что 10 июля три человека погибли и 11 были ранены в результате ракетного удара украинской стороны по Шахтёрскому району ДНР. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.