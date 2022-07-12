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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 15:05

Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров

Турчак, Кириенко и Пушилин навестили в больнице Донецка раненых волонтёров

Кириенко, Турчак, Пушилин навестили раненых волонтёров. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Кириенко, Турчак, Пушилин навестили раненых волонтёров. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестил в больнице волонтёров из "Молодой республики", которые ранее пострадали при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР.

"У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям", — написал Турчак в телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь в Донецке. Сейчас нужды перевозить их на лечение в Россию нет. Если же это понадобится, то будет сделано, подчеркнул секретарь генсовета ЕР.

Жители Донецка показали последствия обстрелов со стороны ВСУ
Жители Донецка показали последствия обстрелов со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что 10 июля три человека погибли и 11 были ранены в результате ракетного удара украинской стороны по Шахтёрскому району ДНР. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.

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Татьяна Миссуми
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