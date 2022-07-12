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Опубликовано 12 июля 2022, 14:14

Жители Донецка показали последствия обстрелов со стороны ВСУ

Жители Донецка рассказали о разрушенных домах после обстрелов со стороны ВСУ

Жители Донецка рассказали о последствиях новых обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Горожане показали телеканалу "360" разрушенные дома после ударов военных Незалежной. По словам местного охранника, в результате разрыва снаряда на СТО в жилых помещениях были выбиты окна, однако никто из людей не пострадал.

Жители Донецка рассказали о разрушенных домах после обстрелов со стороны ВСУ. Видео © Телеканал "360"

"К счастью, никто не пострадал, но осколков много было. Я восемь осколков собрал. Они острые, как бритвы. Часть осколков пошла на пятиэтажку, а остальное к нам прилетело", — отметил он.

Мужчина напомнил, что перед этим прилётом было ещё несколько атак ВСУ. В результате обстрелов один из осколков боеприпаса попал в квартиру. По словам хозяйки жилища, пробило две стены, пострадали также холодильник и ванная комната. Теперь горожанам необходимо будет восстанавливать разрушенные дома.

ВСУ за 15 минут обстреляли из танка Александровку и Донецк
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Ранее Лайф писал, что три человека погибли и 11 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Шахтёрскому району ДНР. Украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по селу Степано-Крынка.

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Телеканал "360"

Никита Осипов
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