"Единая Россия" направила 5 тонн гуманитарной помощи в Новую Каховку

В Новую Каховку отправилась автоколонна с пятью тоннами гуманитарной помощи от "Единой России". Об этом сообщили в самой партии и опубликовали кадры погрузки продуктов питания и предметов первой необходимости в партийном центре в Херсоне.

"Очередное доказательство от нацистов, что им плевать на мирных жителей. Они готовы лишить их всего. Сейчас забираем часть груза из центра гуманитарной помощи "Единой России". Около тысячи продовольственных пакетов, это порядка пяти тонн продуктов, уже отправили. Завтра организуем ещё", — сказал замруководителя фракции партии в Госдуме, ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в Херсонской области, Игорь Кастюкевич.