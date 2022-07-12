"Единая Россия" направила 5 тонн гуманитарной помощи в Новую Каховку
В Новую Каховку отправилась автоколонна с пятью тоннами гуманитарной помощи от "Единой России". Об этом сообщили в самой партии и опубликовали кадры погрузки продуктов питания и предметов первой необходимости в партийном центре в Херсоне.
В Новую Каховку отправлено пять тонн гуманитарной помощи. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"
"Очередное доказательство от нацистов, что им плевать на мирных жителей. Они готовы лишить их всего. Сейчас забираем часть груза из центра гуманитарной помощи "Единой России". Около тысячи продовольственных пакетов, это порядка пяти тонн продуктов, уже отправили. Завтра организуем ещё", — сказал замруководителя фракции партии в Госдуме, ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в Херсонской области, Игорь Кастюкевич.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Был также разрушен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей. По последним данным, 90 человек пострадали и 7 скончались.
Telegram / Единая Россия. Официально