Волонтёры по всей стране устраивают душевный приём росгвардейцам, вернувшимся домой с Украины

Нижегородские волонтёры провели флешмоб в поддержку специальной военной операции на Украине. Ребята выстроились в символ V, а личные автомобили поставили в форме буквы Z. В завершение акции активисты обратились к российским военнослужащим и пожелали им скорейшей победы.

"Буквально вчера в родные края вернулся ОМОН Росгвардии. Они вернулись героями. Они сражались за Родину. Поддержим наших! За Россию, за армию. Ура!" — заявили участники флешмоба.

А липецкий губернатор Игорь Артамонов в своём телеграме опубликовал видео, полное эмоций. Росгвардейцы из этого региона на днях тоже вернулись домой. Несколько месяцев они выполняли свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. На родине их встречали не только родные и близкие, но и волонтёры с российскими триколорами, растянувшие на площади огромный плакат с фразой: "Мы гордимся нашими героями".

С триколорами, шарами и транспарантами вышли встречать вернувшихся из командировки бойцов Росгвардии и жители Рязанской области. Их родные, друзья и близкие, а также "Волонтёры Победы" ждали прибытия героев "Операции Z" до глубокой ночи, чтобы сказать им самые главные слова: "Спасибо" и "Мы гордимся вами".

"Хочется поприветствовать ребят, выразить им слова благодарности, сказать, что они большие молодцы, и пожелать им удачи", — отметила девушка-волонтёр в сюжете местного телеканала.