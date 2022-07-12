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Опубликовано 12 июля 2022, 15:57

Хуснуллин дал поручение Минэнерго проработать вопрос о газификации Запорожья

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что российская сторона восстановит газификацию Запорожской области, прекращённую Киевом. Об этом он написал в телеграм-канале, подчеркнув, что соответствующие поручения по решению проблемы уже даны.

"Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать!" — отметил вице-премьер.

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Как писал Лайф, ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на неконтролируемой Киевом территории пропал газ. Местные власти обратились за помощью к России.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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