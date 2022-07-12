Хуснуллин дал поручение Минэнерго проработать вопрос о газификации Запорожья
Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что российская сторона восстановит газификацию Запорожской области, прекращённую Киевом. Об этом он написал в телеграм-канале, подчеркнув, что соответствующие поручения по решению проблемы уже даны.
"Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать!" — отметил вице-премьер.
Как писал Лайф, ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на неконтролируемой Киевом территории пропал газ. Местные власти обратились за помощью к России.