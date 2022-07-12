Как президент сдержал своё слово в украинском вопросе Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как статья Владимира Путина о прошлом Украины стала частью её будущего. 26554 26554 Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Одной из черт характера Владимира Путина, отличающей его от многих других политиков, является предсказуемость. Не в смысле простоты, которая позволяет предугадать все шаги российского лидера в рамках конфликта с Западом — нет, тут хозяин Кремля как раз мастер асимметричных ответов. Предсказуемость Путина в другом: он всегда делает то, что обещает. Держит своё слово и претворяет в жизнь своё видение процессов, о котором он публично рассказывает. Именно поэтому его немногочисленные программные статьи являлись отнюдь не какими-то проходными документами, а публично объявленными целями и задачами, к которым президент шёл. И остальные лидеры могли либо присоединиться к Путину на этой тропе, либо отойти в сторону, либо постараться помешать — но уж точно не отмахиваться от "путинских мультиков" или "путинских прожектов". От Мюнхенской речи (где Путин призывал Штаты добровольно вернуться к соблюдению международного права, пока вся система ещё не пошла вразнос), от проектов гиперзвука.

Ну и наконец, от путинского видения Украины — её прошлого и, что самое главное, будущего. Ровно год назад, 12 июля 2021 года, президент России опубликовал программную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Фундаментальную, по сути, статью, где Владимир Путин декларировал идею единства русских и украинцев. Причём не просто единство, но и безальтернативность этого единства.

Единый народ

Президент рассказывал о том, что русские и украинцы — это один, по сути, разделённый этнос.

— Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ, — заявил Путин.

Один народ, живший и формировавшийся в едином культурно-историческом и духовном пространстве. Народ, сформировавшийся на пространстве Древней Руси, вокруг русского языка и единой православной веры. Да, в середине XIII века Древняя Русь окончательно распалась, её юго-западная часть с Киевом ушла под контроль Литвы (а затем и Речи Посполитой), однако русские продолжали оставаться одним народом, с единой верой и общим языком. И как только Северо-Восточная Русь во главе с Москвой в XVII веке получила возможность начать воссоединение русского народа, она это сделала. Причём сделала по воле самих жителей юго-запада (порабощённого, по сути, иноверцами) — именно Богдан Хмельницкий пришел к Алексею Михайловичу и попросил принять Войско Запорожское под власть русского царя. Власть, в рамках которой малороссы (как тогда себя называли жители части нынешней Украины) были не людьми второго сорта, а частью большого русского народа. Занимали видные посты, были полноценными членами русского общества, его неотъемлемой частью.

За сто с лишним лет Россия взяла под контроль обширные пространства на западной границе. В частности, Крым и Причерноморье, которые получили название "Новороссия" и заселялись выходцами со всей России. Вернула себе западные земли Руси, кроме Галиции и Закарпатья, которые оставались под контролем Вены. Все эти земли заселялись русскими, единым русским народом. Однако затем, благодаря целому ряду процессов (прежде всего внешних — целенаправленной пропаганде из Польши и Австро-Венгрии), направленных на местную интеллигенцию и пытавшихся внести раздор в западных областях России, из русских стали выделять украинцев как отдельный народ. И не просто отдельный, а противостоящий русским, "антирусский". Самопровозглашённые украинские националисты воевали против России в составе австро-венгерских войск, образовывали "Украинскую державу" на оккупированных немцами в ходе Первой мировой войны территориях. Свою лепту в создание украинства внесли, по мнению президента, и большевики, которые в рамках политики "коренизации" чуть ли не заставляли русских в Малороссии и Новороссии называться украинцами.

Именно на этой культурно-идеологической почве отрицающего свою русскость украинства и начало формироваться украинское государство. Понимая шаткость этой концепции, ее противоречие всей истории и культуре украинских территорий, а также теснейшие связи этих территорий с Россией (экономические, культурные, языковые, человеческие — по сути, любые), киевские власти решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого. Всего — за исключением вопроса границ, которые Украина получила во многом за счёт завоеваний Российской Империи.

Украинская мифологизация

Киевские элиты стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из неё всё русское и даже говорить о периоде пребывания украинских территорий в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Добровольными носителями этой пропагандистской бациллы были, конечно, украинские радикалы и националисты, поэтому им всячески потакали как официальные власти, так и местные олигархи, для которых Украина была лишь местом кормления и выкачивания ресурсов на их западные счета. А Западу нужна была именно русофобская Украина. "Анти-Россия", которая должна создать пространство вечной нестабильности на западных границах РФ. Именно поэтому западные страны — США и ЕС — постоянно курировали свой проект. Ввели прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами. Осваивали Украину с военной точки зрения (через создание на ней инфраструктуры НАТО).

При этом судьба самого украинского народа — его благосостояние, безопасность — западных лидеров не беспокоила. Как не беспокоила и тех, кто оккупировал эту часть русского мира в прошлом — поляков, австро-венгров, нацистов. Все они качали из Украины ресурсы, все они воспринимали украинское население как людей второго сорта. Как инструмент, как разменную монету — как расходник, в конце концов. Судьба Украины волновала только Россию, поскольку, как верно отмечал Путин, уроженцы Украины для нас — свои, родные.

Возвращение на Родину

Были родными год назад, когда президент писал свою статью, — остались родными и сейчас. И поскольку уже очевидно, что отвернувшаяся от России Украина не состоялась как государство, стала инструментом геополитического давления Запада на Россию, то Москва приняла решение защищать население Украины единственно возможным методом — через спецоперацию. Денацификацию и демилитаризацию украинских территорий с последующим правом местного населения самому решить свою судьбу. Да, пока полного освобождения не произошло — однако население Украины уже может официально, по паспорту, стать русскими. Накануне годовщины своей статьи о едином народе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства России всем жителям Украины (ранее, напомним, это право получали лишь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Тем самым президент убрал ещё одно препятствие для воссоединения украинского населения со своей исторической Родиной — Россией. Историческое единство народов постепенно становится государственным единством — и тем самым Путин восстанавливает историческую справедливость.

Ту самую, о которой он писал в своей статье. Ту самую, от которой украинские и западные элиты отмахнулись. Вот пусть и машут дальше — вслед уходящему поезду проекта "анти-Россия".

Авторы Геворг Мирзаян