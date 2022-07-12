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Регион

Как президент сдержал своё слово в украинском вопросе

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как статья Владимира Путина о прошлом Украины стала частью её будущего.

Опубликовано 12 июля 2022, 15:17
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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Одной из черт характера Владимира Путина, отличающей его от многих других политиков, является предсказуемость. Не в смысле простоты, которая позволяет предугадать все шаги российского лидера в рамках конфликта с Западом — нет, тут хозяин Кремля как раз мастер асимметричных ответов. Предсказуемость Путина в другом: он всегда делает то, что обещает. Держит своё слово и претворяет в жизнь своё видение процессов, о котором он публично рассказывает. Именно поэтому его немногочисленные программные статьи являлись отнюдь не какими-то проходными документами, а публично объявленными целями и задачами, к которым президент шёл. И остальные лидеры могли либо присоединиться к Путину на этой тропе, либо отойти в сторону, либо постараться помешать — но уж точно не отмахиваться от "путинских мультиков" или "путинских прожектов". От Мюнхенской речи (где Путин призывал Штаты добровольно вернуться к соблюдению международного права, пока вся система ещё не пошла вразнос), от проектов гиперзвука.

Какой приговор вынес Владимир Путин Западу во время выступления на ПМЭФ
Какой приговор вынес Владимир Путин Западу во время выступления на ПМЭФ

Ну и наконец, от путинского видения Украины — её прошлого и, что самое главное, будущего. Ровно год назад, 12 июля 2021 года, президент России опубликовал программную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Фундаментальную, по сути, статью, где Владимир Путин декларировал идею единства русских и украинцев. Причём не просто единство, но и безальтернативность этого единства.

Единый народ

Президент рассказывал о том, что русские и украинцы — это один, по сути, разделённый этнос.

Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ, — заявил Путин.

Один народ, живший и формировавшийся в едином культурно-историческом и духовном пространстве. Народ, сформировавшийся на пространстве Древней Руси, вокруг русского языка и единой православной веры. Да, в середине XIII века Древняя Русь окончательно распалась, её юго-западная часть с Киевом ушла под контроль Литвы (а затем и Речи Посполитой), однако русские продолжали оставаться одним народом, с единой верой и общим языком. И как только Северо-Восточная Русь во главе с Москвой в XVII веке получила возможность начать воссоединение русского народа, она это сделала. Причём сделала по воле самих жителей юго-запада (порабощённого, по сути, иноверцами) — именно Богдан Хмельницкий пришел к Алексею Михайловичу и попросил принять Войско Запорожское под власть русского царя. Власть, в рамках которой малороссы (как тогда себя называли жители части нынешней Украины) были не людьми второго сорта, а частью большого русского народа. Занимали видные посты, были полноценными членами русского общества, его неотъемлемой частью.

За сто с лишним лет Россия взяла под контроль обширные пространства на западной границе. В частности, Крым и Причерноморье, которые получили название "Новороссия" и заселялись выходцами со всей России. Вернула себе западные земли Руси, кроме Галиции и Закарпатья, которые оставались под контролем Вены. Все эти земли заселялись русскими, единым русским народом. Однако затем, благодаря целому ряду процессов (прежде всего внешних — целенаправленной пропаганде из Польши и Австро-Венгрии), направленных на местную интеллигенцию и пытавшихся внести раздор в западных областях России, из русских стали выделять украинцев как отдельный народ. И не просто отдельный, а противостоящий русским, "антирусский". Самопровозглашённые украинские националисты воевали против России в составе австро-венгерских войск, образовывали "Украинскую державу" на оккупированных немцами в ходе Первой мировой войны территориях. Свою лепту в создание украинства внесли, по мнению президента, и большевики, которые в рамках политики "коренизации" чуть ли не заставляли русских в Малороссии и Новороссии называться украинцами.

Почему Америке выгодно сдать территорию Украины России
Почему Америке выгодно сдать территорию Украины России

Именно на этой культурно-идеологической почве отрицающего свою русскость украинства и начало формироваться украинское государство. Понимая шаткость этой концепции, ее противоречие всей истории и культуре украинских территорий, а также теснейшие связи этих территорий с Россией (экономические, культурные, языковые, человеческие — по сути, любые), киевские власти решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого. Всего — за исключением вопроса границ, которые Украина получила во многом за счёт завоеваний Российской Империи.

Украинская мифологизация

Киевские элиты стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из неё всё русское и даже говорить о периоде пребывания украинских территорий в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Добровольными носителями этой пропагандистской бациллы были, конечно, украинские радикалы и националисты, поэтому им всячески потакали как официальные власти, так и местные олигархи, для которых Украина была лишь местом кормления и выкачивания ресурсов на их западные счета. А Западу нужна была именно русофобская Украина. "Анти-Россия", которая должна создать пространство вечной нестабильности на западных границах РФ. Именно поэтому западные страны — США и ЕС — постоянно курировали свой проект. Ввели прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами. Осваивали Украину с военной точки зрения (через создание на ней инфраструктуры НАТО).

При этом судьба самого украинского народа — его благосостояние, безопасность — западных лидеров не беспокоила. Как не беспокоила и тех, кто оккупировал эту часть русского мира в прошлом — поляков, австро-венгров, нацистов. Все они качали из Украины ресурсы, все они воспринимали украинское население как людей второго сорта. Как инструмент, как разменную монету — как расходник, в конце концов. Судьба Украины волновала только Россию, поскольку, как верно отмечал Путин, уроженцы Украины для нас — свои, родные.

Возвращение на Родину

Были родными год назад, когда президент писал свою статью, — остались родными и сейчас. И поскольку уже очевидно, что отвернувшаяся от России Украина не состоялась как государство, стала инструментом геополитического давления Запада на Россию, то Москва приняла решение защищать население Украины единственно возможным методом — через спецоперацию. Денацификацию и демилитаризацию украинских территорий с последующим правом местного населения самому решить свою судьбу. Да, пока полного освобождения не произошло — однако население Украины уже может официально, по паспорту, стать русскими. Накануне годовщины своей статьи о едином народе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства России всем жителям Украины (ранее, напомним, это право получали лишь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Тем самым президент убрал ещё одно препятствие для воссоединения украинского населения со своей исторической Родиной — Россией. Историческое единство народов постепенно становится государственным единством — и тем самым Путин восстанавливает историческую справедливость.

Ту самую, о которой он писал в своей статье. Ту самую, от которой украинские и западные элиты отмахнулись. Вот пусть и машут дальше — вслед уходящему поезду проекта "анти-Россия".

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Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян
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