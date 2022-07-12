Производивший оборудование для ГЭС завод в Новой Каховке не подлежит восстановлению
Завод в Новой Каховке не подлежит восстановлению после обстрела со стороны ВСУ
Завод в Новой Каховке, который производил оборудование для гидроэлектростанций, вряд ли будет восстановлен после ракетного удара ВСУ по городу. Об этом сообщил ТАСС глава Военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Там абсолютно всё разрушено. Всё, нет завода, проще уже новый построить, наверное", — пояснил он.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки человек: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов. На данный момент около 190 жителей Новой Каховки обратились к врачам с травмами, семь человек погибли.
ТАСС / Сергей Бобылев